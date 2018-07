Das sagt Bode Miller zum tragischen Tod der Tochter

Es war nur ein kurzer Augenblick, doch seither ist im Leben von Bode Miller nichts mehr so, wie es einmal war. Mit seiner Frau Morgan und seinen Kindern war die US-Skilegende bei einer Party eingeladen. Kurz ließ das Paar Tochter Emeline aus den Augen, dann fanden sie ihr Kind im Pool. Kurz darauf starb es im Krankenhaus. Fünf Wochen nach der Tragödie bricht Miller sein Schweigen. Er will andere Eltern warnen.

"Passiert im Handumdrehen"



"Ich kann jetzt aus erster Hand bestätigen, dass es unglaublich schnell und unglaublich hinterhältig ist", meint Miller in der US-Fernsehsendung "Today". "Du denkst, dass es ein seltsamer Umstand oder etwas Merkwürdiges ist. Und das ist es nicht. Es passiert einfach im Handumdrehen."

Tragödie bei Feier



Am 9. Juni kam es zum Schicksalsschlag. Das 19 Monate alte Mädchen war durch die Hintertür aus dem Haus geschlüpft, fiel in das Schwimmbecken auf den Grundstück des Nachbarn. Obwohl die Rettung sofort verständigt wurde und Wiederbelebungs-Maßnahmen getroffen wurden, musste Emeline am nächsten Tag für tot erklärt werden.

30 Sekunden



Mutter Morgan Miller erklärt: "Ein Kind unter 15 Kilo kann in 30 Sekunden ertrinken. Ich habe in meinem Kopf bis 30 gezählt. Das war alles, was ich brauchte." Jetzt wollen die Millers andere Eltern warnen. "Schau dir dein Haus an", appellieren sie. "Sieh nach, ob es ein sicherer Ort für dein Kind ist." Im Oktober erwartet das Paar sein drittes Kind nach dem fünfjährigen Samuel und der verstorbenen Emeline. Das komplette TV-Interview wird heute in den USA ausgestrahlt.

