Das sagt Thiem zum Hit mit "Sand-Monster" Nadal

Was für eine Leistung von Dominic Thiem! Beim Tennis-Turnier von Monte Carlo gibt der Weltranglisten-Siebente nach fünf Wochen Verletzungspause sein Comeback. Und er schließt gleich an ganz große Zeiten an. Mit einem 6:7, 6:2, 6:3 gegen Novak Djokovic zog er ins Viertelfinale ein. Da wartet der nächste ganz große Name – Rafael Nadal. Er ist das "Sandplatz-Monster", feierte 91,8 Prozent Siege auf diesem Belag.

Freude über Sieg



"Es war ein sehr, sehr gutes Spiel und ich bin überglücklich, dass ich gewonnen habe", strahlt Thiem nach seinem Triumph gegen den "Djoker." "Es macht Spaß, gegen ihn zu spielen. Den meisten Spaß hat mir der Matchball, sein Outball, gemacht. Er ist einer der besten Spieler aller Zeiten und definitiv wieder im Kommen. Körperlich ist er aber noch nicht wieder bei 100 Prozent."

Jetzt wartet Nadal



Für Thiem war es der zweite Sieg gegen Djokovic im siebenten Duell. Im Viertelfinale wartet heute (zweites Match nach 11 Uhr) Spaniens Sandplatz-König und Monte-Carlo-Rekordsieger Rafael Nadal, der Karen Khachanov (Rus) mit 6:3, 6:2 besiegte. Thiem freut sich auf das Duell mit dem Weltranglisten-Leader: "Es sind immer super Matches gegen Rafael. Meinem Fuß geht es super. Ich habe jetzt zweimal auf hohem Niveau mit langen Rallyes gespielt und bin schmerzfrei. Ich hoffe, dass es auch morgen so ist."

(heute.at)