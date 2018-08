Debakel für Williams, weil Schwester-Mörder frei ist

In nur 51 Minuten verlor Serena Williams am 31. Juli gegen Johanna Konta mit 1:6 und 0:6. Die Abfuhr wurde als das schlechteste Spiel der Karriere der ehemaligen Weltranglisten-Ersten und 23-fachen Grand-Slam-Siegerin bezeichnet. Williams war nicht wiederzuerkennen.

Danach hatte sich die US-Amerikanerin eine Auszeit genommen, offen über postpartale Depressionen, Komplikationen bei der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia und Probleme mit der Mutterrolle gesprochen.

Mörder der Schwester kam frei

Doch nun wurden die wahren Gründe für die desolate Leistung öffentlich. Unmittelbar vor dem Matchbeginn sah die 36-Jährige auf ihrem Handy, dass der Mörder ihrer Halbschwester Yetunde Price wieder auf freiem Fuß ist. "Diese Nachricht habe ich nicht aus meinem Kopf bekommen", sagte Williams nun dem Time Magazine.

Alle Erinnerungen waren wieder hochgekommen. 2003 war die älteste Schwester von Serena Williams am Beifahrersitz eines SUV von Robert Edward Maxfield erschossen worden. Vier Monate später wurde der Täter gefasst, 206 zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt. Yetunde Price hinterließ drei Kinder. "Es war sehr hart damals, wegen ihrer Kinder und weil sie mir ehr viel bedeutet hat."

Nun ist Maxfield wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. "Egal, was passiert, meine Schwester kommt wegen guter Führung nicht mehr zurück. Es ist unfair, dass sie mich nicht mehr in den Arm nehmen wird", so Williams.

Das könnte Sie auch interessieren:

(wem)