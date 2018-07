Sensation in Wimbledon! Novak schlägt Nummer 19

Der Österreicher Dennis Novak steht im Sechzehntelfinale des Wimbledon-Grand-Slams. Beim Tennis-Klassiker schlug der 24-Jährige am Donnerstag Lucas Pouille (FRA).

Novak siegte in fünf Sätzen (6:4, 6:2, 6:7, 3:6, 6:2). Damit sicherte er sich sein Ticket für die dritte Runde – jene der besten 32 Spieler!

Novaks Sieg gegen Pouille ist eine handfeste Überraschung. Der Franzose liegt im ATP-Ranking auf Platz 19. Zum Vergleich: Novak ist aktuell die Nummer 171.

Damit springt Novak in London für seinen Kumpel Dominic Thiem ein. Österreichs Nummer eins hatte nach der Finalteilnahme bei den French Open in England früh aufgeben. In der ersten Runde zwang ihn eine Rückenblessur gegen Marcos Baghdatis zum Aufhören.

(Heute Sport)