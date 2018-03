Deutsche Sprinterin glänzt mit sexy Instagram-Bildern

Alicia Schmidt ist der kommende Star in der Leichtathletik. Die 19-jährige Deutsche sprintet sich allerdings schon jetzt via Instagram in die Herzen der männlichen Fans. Über 170.000 Follower verzückt die Läuferin regelmäßig mit sexy Schnappschüssen.

Sie gilt als heißeste Leichtathletin der Welt und verdreht reihenweise den Männern den Kopf. Doch Alicia Schmidt ist nicht nur ein absoluter Blickfang, sondern auch in jungen Jahren schon erfolgreich. Die Sprinterin ist immerhin Vize-Europameisterin über 400 Meter.

Für die Berlinerin steht ganz klar die Leistung im Vordergrund: "Ich bin Sportlerin und das steht auch im Fokus!"

(Heute Sport)