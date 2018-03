Deutscher Motorrad-Star wurde tot aufgefunden

Publikumsliebling Ralf Waldmann ist im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Der Gewinner von 20 Grand Prix, der zuletzt als TV-Experte für Eurosport arbeitete, erlag einem Herzinfarkt.

Waldmann, der sich 1996 und 1997 zum Vize-Weltmeister in der 250-cm³-Klasse kürte, verbrachte den Nachmittag in seinem Elternhaus. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur wollte die Heizung reparieren. Als er um 18 Uhr noch nicht retour war, machte sich seine Lebensgefährtin auf die Suche – und fand ihren leblosen Partner.

Freunde und Kollegen trauern

"Wir sind traurig vom Tod des mehrmaligen Grand-Prix-Siegers Ralf Waldmann zu hören. Unsere Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei der Familie und den Freuden", twitterte die MotoGP. Auch Eurosport trauert. "Du warst ein großer Sportsmann und ein toller Kollege. Wir werden Dich vermissen. Unser Beileid und Mitgefühl gilt der Familie Waldmann."

Erst vor vier Monaten war Waldmanns ehemaliger Teamchef Stefan Kiefer beim Malaysia-GP gestorben. Kiefer wurde ebenfalls nur 51 Jahre alt. Auch er erlag einem Herzinfakt.

We are sorry to hear of the death of former multiple-Grand Prix race winner Ralf Waldmann



Our thoughts are with his friends and family at this time #RIPWaldi pic.twitter.com/eJB8OYgbT0