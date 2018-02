Diebe stehlen Bein von Paralympics-Schwimmerin

Rosie Bancroft ist eine paralympische Spitzen-Schwimmerin aus Großbritannien. Die 23-Jährige wurde ohne rechten Unterschenkel geboren. Eine Prothese erleichtert ihr den Alltag.

Am Wochenende drangen Diebe in Bancrofts Haus in Manchester ein und entwendeten aus der Garage das Auto der Sportlerin – einen auf ihre Bedürfnisse umgebauten Fiat 500.

Doch nicht der Verlust des Fahrzeuges wurmt die Britin am meisten. "Im Auto lag meine Prothese. Ich komme nicht weit mit nur einem Bein", erzählt Bancroft. "Und ohne Auto ist es auch schwierig, irgendwo hinzukommen."

Prothese für Training wichtig

Die Beinprothese wurde in "Monaten schmerzlicher Anprobe" angefertigt. Die Sportlerin braucht sie unter anderem, um zu trainieren.

Via Facebook und Twitter richtet die Athletin nun einen Appell an die Öffentlichkeit. "Es ist einfach schrecklich! Falls jemand mein Auto findet, bitte meldet Euch!"

Such a nice weekend.. Love weddings! 💙 pic.twitter.com/T4PyzUiDXt — Rosie Bancroft (@rosie_bancroft1) 22. Juni 2015

(red)