Diese Horror-Lose drohen Thiem bei den US Open

Bei den US-Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, kämpft Tennis-Ass Dominic Thiem um wertvolle Punkte für die Weltrangliste, die den 24-Jährige seit kurzem nicht mehr als Nummer acht, sondern als Nummer neun anführt.

Mit diesem Rückfall im Ranking verschärft sich auch Thiems Ausgangslage beim Mega-Turnier in New York. Da er nicht mehr unter den acht Top-Gesetzten zu finden ist, droht ihm bereits im Achtelfinale ein Duell mit einem Spieler, der in der Weltrangliste vor ihm zu finden ist.

"Stan the Man" als Horror-Los



Aber selbst in Runde eins könnte Thiem bereits auf ausgewiesene Hammer-Gegner treffen. Das schlimmst mögliche Los wäre wohl der Schweizer Stan Wawrinka, der 2016 das Turnier in Flushing Meadows noch gewann und jetzt nach einer langwierigen Verletzungspause nur mit einer Wild-Card im Hauptbewerb vertreten ist.

Weitere höchst unangenehme Kontrahenten für den Auftakt in das Turnier wären zum Beispiel die Franzosen Gael Monfils und Gilles Simon oder aufstrebende Jungstars wie der 20-jährige Russe Andrey Rublev oder der 19-jährige Australier Alex De Minaur.

Thiem muss in New York einen Achtelfinal-Einzug aus dem Vorjahr verteidigen. Damals unterlag der Schützling von Trainer Günter Bresnik dem Argentinier Juan Martin del Potro noch nach einer 2:0-Satzführung. Scheitert Thiem jetzt früh, droht ihm der Rausfall aus den Top Ten der besten Tennisspieler der Welt.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)