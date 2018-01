Diese Rekorde wackeln beim Slalom in Schladming

Der Nachtslalom in Schladming ist wohl das spektakulärste Technik-Rennen im Ski-Weltcup. Auch heute Abend ist auf der Planai ein Flutlicht-Spektakel garantiert. Der erste Durchgang startet um 17.45 Uhr, die Entscheidung um 20.45 Uhr. Die Fans sind gespannt: Findet Marcel Hirscher zurück auf die Siegerstraße? Oder jubelt Henrik Kristoffersen zum zweiten Mal nach Kitzbühel? Welche Rolle spielt Kitz-Pechvogel Michael Matt? Fest steht: Heute können auch die Rekorde purzeln.

Rekorde von Raich und Maier



ÖSV-Ikone Benjamin Raich ist der Rekordsieger in Schladming. Vier Mal konnte er das Nightrace gewinnen. Doch Norwegen-Star Henrik Kristoffersen fehlt nach den Triumphen 2014, 2016 und 2017 nur ein Erfolg auf Raich. Heute kann er den Rekord einstellen. Er wird aber von Magen-Darm-Problemen geplagt. "Egal, Schladming ist das coolste Rennen der Welt", ist er optimistisch. Rivale Hirscher ist auf der Jagd nach dem 54. Weltcup-Sieg. Damit würde er die ewige ÖSV-Bestmarke von Hermann Maier einstellen.

Mehr als 50.000?



Auch beim Fan-Andrang wackelt die Bestmarke. 2008 fieberten 50.000 Zuschauer mit den ÖSV-Stars mit. Die Veranstalter rechnen damit, dass diese Bestmarke heute fallen könnte. Hirscher will in jedem Fall ein Spektakel bieten. Er kündigt an: "Der viele Neuschnee liegt mir nicht so. Aber ich habe ein paar Kleinigkeiten am Setup verändert und werde es Kristoffersen nicht leicht machen."

Matt lauert



Das "Hirscher-Wohnzimmer" ist Schladming ja nicht gerade. 2012 stand der Salzburger hier zum letzten Mal ganz oben auf dem Stockerl. Vielleicht ist es ja auch Michael Matt, der diesmal die rot-weiß-roten Fans jubeln lässt. Der "Verfahrer" in Kitzbühel ist abgehakt: "Ich bin schnell. Hirscher und Kristoffersen sind absolut schlagbar."

(heute.at)