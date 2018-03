Dieses Basketball-Talent ist auf dem Weg in die NBA

Bis jetzt ist Jakob Pöltl Österreichs erster und einziger Basketball-Profi in der NBA. Der Wiener im Trikot der Toronto Raptors hält bei 589 Scorerpunkten in 116 Karriere-Spielen. Sein Jahresgehalt in der Eliteliga: 2,8 Millionen Dollar. Der 22-Jährige könnte bald auf einen rot-weiß-roten Landsmann treffen, denn ein Mega-Talent ist auf dem besten Weg in die NBA.

Auf Currys Spuren



Luka Brajkovic hat zumindest den Sprung nach Übersee schon geschafft. Der 18-Jährige wechselt von den Dornbirn Lions aus der heimischen zweiten Liga an das Davidson College. Prominentester Absolvent im Team der "Wildcats": Golden-State-Superstar Stephen Curry. Experte Sean Cunningham traut Brajkovic einiges zu: "Er ist der Österreicher mit den besten Perspektiven seit Jakob Pöltl und kann eine bedeutende Rolle bei den Wildcats spielen."

Mehr Gewicht



Brajkovic, der bei Dornbirn im Schnitt 18,6 Punkte pro Spiel scorte, besuchte das College bereits und sprach mit dem seit 29 Jahren amtierenden Coach Bob McKillop. Dem 2,06-Meter-Riesen wurde bereits eine Aufgabe zusätzlich zur Ausbildung und zum Training auferlegt: Gewicht zulegen!

(heute.at)