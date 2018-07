Djokovic krönt Comeback mit Triumph in Wimbledon

Er steckte noch vor ein paar Monaten tief in der Krise, der ehemalige Beherrscher der Tenniswelt. Doch ausgerechnet auf der berühmtesten Grand-Slam-Bühne, in Wimbledon, kehrte Novak Djokovic an die Spitze zurück.

Erster Grand-Slam-Titel seit 2016

Der Serbe fertigte Aufschlag-Monster Kevin Anderson (RSA) im Wimbledon-Endspiel mit 6:2, 6:2, 7:6 ab – und gewann erstmals seit 2016 wieder ein Major-Turnier.

Das Finale wurde zum Quickie. Anderson wirke nach den Marathon-Siegen – 13:11 in Satz fünf gegen Roger Federer (SZ) im Viertelfinale, 26:24 in Satz fünf gegen John Isner (US) im Halbfinale – nie auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Der Südafrikaner konnte seine Waffen, Vorhand und Aufschlag, nie zum Einsatz bringen.

Djokovic ließ nichts anbrennen. Er startete bei strahlendem Sonnenschein mit einem Break ins Match, legte ein Break zum 4:1 nach und holte Satz eins ganz klar mit 6:2.

Der zweite Durchgang verlief exakt gleich, Break zum 1:0 und 4:1, zum 6:2 servierte der "Djoker" aus.

Im dritten Satz verlor Anderson zumindest nicht das erste Aufschlagspiel. Beim Stand von 3:4 musste Djokovic einen Breakball abwehren, bei 4:5 zwei Satzbälle, bei 5:6 sogar drei Satzbälle. Er tat das souverän, machte im Tiebreak das Match zu.

13. Grand-Slam-Titel für Djokovic



Djokovic gewann seinen 13. Grand-Slam-Titel. Er hatte nach dem Triumph bei den French Open 2016, dem Moment, in dem er seinen letzten noch fehlenden Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, völlig Kurs und Konzept verloren. Der "Djoker" trennte sich von seinen engsten Beratern – darunter Jugendcoach Marijan Vajda, Trainer Boris Becker und dem Wiener Fitnesscoach Gebhard Gritsch.

Vaijda und Gritsch arbeiten seit dem Frühjahr, dem Sandplatz-Turnier in Monte Carlo, wieder mit Djokovic. Sie brachten Djokovic zurück in die Spur.

