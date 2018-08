Djokovic schnappt Federer seinen 99. Titel weg

Novak Djokovic hat sich den Titel beim ATP-Masters 1000 in Cincinnati gesichert. Der Serbe besiegte Roger Federer glatt in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4.

Federer musste sich zum ersten Mal in seiner Karriere mit der kleinen Vase, die der Verlierer in Cincinnati erhält, vorlieb nehmen. Noch nie hat er einen Finale in Ohio verloren.

Djokovic hingegen schreibt mit dem Sieg Geschichte: Kein Spieler vor dem Serben hat alle neun Master-1000-Turniere mindestens einmal gewonnen.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)