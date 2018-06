Thiem vs. Cecchinato! TV-Sender und Live-Stream

Österreichs Nummer eins kämpft um sein erstes Grand-Slam-Finale. Bei den French Open trifft er am Samstag um 13 Uhr auf Sensations-Mann Marco Cecchinato. "Heute.at" tickert für Sie live.

Gegner Cecchinato ist Italiener und die Nummer 72 im ATP-Ranking. Alles zu seiner dunklen Vergangenheit finden Sie im Link weiter unten im Artikel.

Der Showdown von Roland Garros im TV und im Live-Stream



Die Partie wird im Free-TV live auf ORF Sport + und auf Eurosport übertragen.

Der ORF bietet in der TVThek auch einen Livestream an.

Außerdem gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Die Streams reißen regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!

Natürlich kann das Match auf im Liveticker mitverfolgt werden.

