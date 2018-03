Dominic Thiem kämpft sich in drei Sätzen weiter

Dominic Thiem steht in der dritten Runde des ATP-1000-Turniers in Indian Wells. Der Niederösterreicher setzte sich gegen Stefanos Tsitsipas in drei Sätzen mit 6:2, 3:6 und 6:3 durch.

Für Österreichs Nummers eins sah die Partie gegen den griechischen Außenseiter nach einer klaren Angelegenheit aus. Dominic Thiem holte sich den ersten Satz ganz klar mit 6:2.

Doch im zweiten Set ließ der Niederösterreicher stark nach und Stefanos Tsitsipas überraschte mit einer frühen 3:0-Führung. Thiem versuchte alles, um noch in den Satz zu finden. Das gelang aber nicht, der 24-Jährige musste sich mit 3:6 geschlagen geben.

Außenseiter bleibt lästig

Der entscheidende dritte Satz wurde zu einem Krimi. Zwar holte sich Thiem das Break zum 3:1, doch der Grieche schnappte sich das Re-Break zum 4:3 und glich bei eigenem Aufschlag auf 4:4 aus.

Am Ende behielt Thiem aber die Nerven, breakte Tsitsipas zum 5:3 und servierte zum 6:3-Matchgewinn aus. "Stefanos hat sehr gut gespielt, er ist einer der besten Jungen. Er hat meine Schwächephase ausgenutzt. Der dritte Satz war ein toller Fight, wichtig ist der Sieg.", analysierte Thiem seine Leistung.

(Heute Sport)