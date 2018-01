Dominic Thiem schafft es souverän ins Achtelfinale

Der Lieblingsgegner stellte für Dominic Thiem kein Problem dar. Österreichs Tennis-Ass besiegte in den frühen Samstagmorgenstunden Adrian Mannarino glatt in drei Sätzen und zog somit in das Achtelfinale der Australian Open ein.

Thiem entschied somit auch sein siebtes von sieben Duellen mit dem Franzosen für sich. In der Runde der letzten 16 Spieler wartet in Melbourne nun Tennys Sandgren, also eine durchaus machbare Aufgabe. Der US-Amerikaner ist aktuell die Nummer 97 der Welt, besiegte in der dritten Runde Adrian Mannarino in vier Sätzen.

Sein Drittrunden-Match gegen Mannarino gewann Thiem 6:4, 6:2 und 7:5. Nachdem er in der Vorrunde einen Zwei-Satz-Rückstand aufgeholt und ein Marathon-Match absolviert hatte, konnte Thiem dieses Mal Kräfte sparen.

(Heute Sport)