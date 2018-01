Dominic Thiem siegt in harter zweiter Runde

In fünf Sätzen, mit 6:7, 3:6, 6:3, 6:2 und 6:3, hat Thiem die Nummer 190 der Weltrangliste, Denis Kudla, am Donnerstag geschlagen. Das Match bei rund 38 Grad im Schatten dauerte 3:48 Stunden und verlangte den Kontrahenten alles ab.

Anfangsschwierigkeiten

Der Weltranglistenfünfte lag schon mit 0:2 Sätzen zurück, konnte sich dann aber doch noch souverän retten und die Margaret Court Arena am Ende siegreich verlassen. Erst sah alles nach einem leichten Spiel für Thiem aus. Er ging gleich zu Beginn mit einem Break mit 4:1 in Führung, doch dann musste das Tennis-Ass nach drei Aufschlagverlusten in Folge ins Tiebreak, in dem er bei 6:4 zwei Satzbälle vergab.

In Satz 2 konnte Thiem keinen seiner drei Breakbälle verwerten. Sein Gegner Kudla hatte nur einen, dieser ging dank Thiem auf. Er servierte seinem Kontrahenten mit einem Doppelfehler eine 2:0-Satz-Führung.

Ab dem dritten Satz läuft es richtig gut für den Niederösterreicher, der seine Routine ausspielen kann. Im Laufe des harten Spiels übernimmt er schließlich das Kommando und holte sich das entscheidende Break zum 5:3. Im vierten Satz gelingt dem 24-Jährigen ein frühes Break zum 2:1 und ein zweites zum 5:2. In der Entscheidungsrunde kann Thiem rasch mit 2:0 in Führung gehen und verlässt den Platz als Sieger.

Der nächste Gegner des 24-jährigen Niederösterreichers wird nun zwischen dem Franzosen Adrian Mannarino und dem Tschechen Jiry Vesely ermittelt.

