Dominic Thiem verrät seine Davis-Cup-Pläne

Das Restaurant "Meson Txistu", mitten in Madrid, einen Steinwurf vom Real-Tempel Bernabeu entfernt. Draußen auf den Straßen regiert der Stau, drinnen liegt Steak am Teller. Tennis-Ass Dominic Thiem erzählt "Heute" von seinem Kampf gegen den Sand im Getriebe. "Ich bin besser geworden, ich muss nur befreiter aufspielen." Heute (ab 20 Uhr im "Heute"-Ticker) beginnt beim Masters-1000-Turnier gegen Federico Delbonis (ARG) die heiße Phase der Sandplatz-Saison: Madrid, Rom, Lyon, Paris.

1.660 Punkte stehen für Thiem auf dem Spiel. Patzt er, fliegt er aus den Top 10. "Es soll nichts Schlimmeres passiere"“, bleibt er beim "Sky"-Talk cool. Im Training ging es bergauf. "30 PS mehr" ortet Coach Günter Bresnik, der in Wien blieb. Auf Sand sind seine Spin-Schläge mit dieser langen Ausholschleife Waffen. In Madrid lässt Thiem in der Mittagshitze im Test Kei Nishikori (JPN) keine Chance. 250 Meter weiter wird zeitgleich im Schatten ein Mann im Muskel-Shirt wie ein Popstar gefeiert.

"Geiles Event!"

Rafael Nadal posiert mit Fans im Rollstuhl. Er lächelt, schenkt jedem Zeit, streichelt Hände. Am Platz ist Nadal kälter – ein Killer. 46 Sätze hat er auf Sand in Serie gewonnen. 6:0, 6:2 gegen Thiem in Barcelona – eine Lehrstunde! 2017 ärgerte Thiem den "Sandplatz-Gott", schlug ihn mit Offensiv-Taktik in Rom. 2018 wirkt Nadal unantastbar. Ist er unschlagbar? Thiem sitzt im "Meson Txistu", überlegt kurz, dann sagt er: "Natürlich kann ich Nadal schlagen. Als einer von ganz wenigen."

Wir machen noch einen kleinen Ausblick in den Herbst. Im September steigt der Davis-Cup-Kracher gegen Australien. "Das ist ein geiles Event, ich habe Mega-Bock drauf. Es reizt mich unheimlich, aber wir werden kurzfristig entscheiden", lässt Thiem auf ein Antreten hoffen, eine fixe Zusage gibt es aber noch nicht.