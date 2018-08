Dovizioso siegt in Brünn, Rossi knackt einen Rekord

Ducati-Doppelsieg beim MotoGP-Rennen in Brünn! Andrea Dovizioso setzte sich beim Rennen vor den Toren Wiens vor Jorge Lorenzo und Marc Marquez durch. Hinter den Stockerlplätzen gab es eine historische Leistung zu bewundern. Valentino Rossi stellte im Alter von 39 Jahren einen Rekord in der Motorsport-Königsklasse auf.

Historische Punkte



Die 13 Punkte für Platz 4 reichen dem "Dottore" nach der Sommerpause, um einen Punkterekord in der MotoGP aufzustellen. Als erster Pilot knackte er die Marke von 6.000 Punkten. Kurz durfte der Italiener sogar auf den Sieg hoffen, als er vorübergehend die Führung übernahm. Doch seine Yamaha konnte nicht mit der Power der Ducatis und Hondas mithalten. Elf Runden vor Schluss übernahm Dovizioso die Führung und verteidigte sie erfolgreich gegen Lorenzo und Marquez. In der WM bleibt Marquez vor Rossi auf Platz eins.

Pech für Austro-Rennstall



Für das KTM-Team war es ein Wochenende zum Vergessen: Pol Espargaro konnte nach einem Sturz garnicht erst im Rennen antreten, am Sonntag crashte Bradley Smith mit Stefan Bradl (der deutsche musste sich wegen einer Schulterverletzung im Medical Center durchchecken lassen). Damit muss der Motorrad-Hersteller aus Oberösterreich ohne Punkte die Heimreise antreten und auf mehr Glück beim Rennen am Red-Bull-Ring am kommenden Sonntag hoffen.

