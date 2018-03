Rad-Ass Eisel bei Sturz im Gesicht schwer verletzt

Für Rad-Star Bernhard Eisel ist die Rundfahrt Tirreno-Adriatico leider vorzeitig zu Ende. Der 37-jährige Kärntner stürzte auf der fünften Etappe schwer und brach sich dabei das rechte Handgelenk.

Doch damit leider nicht genug: Eisel erlitt laut einer Mitteilung seines Teams Dimension Data auch "ziemlich schlimme" Platzwunden im Gesicht, die im Krankenhaus von Ancona genäht werden mussten.

"Heute" wünscht ihm jetzt alles Gute bei der (möglichst raschen) Genesung!

