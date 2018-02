Eklat! Darts-Star geht Gegner an die Gurgel

Beim Qualifikationsturnier für die UK Open verlor Adrian Lewis die Beherrschung. Der auf Weltranglistenposition 20 abgerutschte Brite geriet in Wigan mit Gegenspieler Antonio Justicia Perales aneinander.

Bereits während des Spiels hatten sich die beiden Gegner in die Haare bekommen. "Jackpot" Lewis zeigte sich vom Verhalten seines Gegners entnervt, teilte verbale "Dartspfeile" aus.

Zuerst pöbelte der Doppelweltmeister seinen Gegenspieler an, dann wurde es handgreiflich. Lewis ging Perales an die Gurgel. Funktionäre des Turniers mussten eingreifen und die beiden Streithähne trennen.

Der Darts-Verband PDC griff sofort ein und suspendierte "Jackpot" Lewis. Die Attacke werde untersucht, der Spieler habe das Recht, gegen die Entscheidung zu berufen, teilte der Verband mit.

Following a review of the incidents which occurred in his match with Jose Justicia at Friday's UK Open qualifier, the Darts Regulation Authority has suspended Adrian Lewis with immediate effect pending a full investigation in to the matter.

The player has the right of appeal.