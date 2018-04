McGregor in Haft! Fighter bei Bus-Attacke verletzt

Vor wenigen Monaten sorgte er noch mit seinem Kampf gegen Box-Legende Floyd Mayweather für Schlagzeilen. Jetzt ließ MMA-Superstar Conor McGregor seine Aggressionen an einem Bus und dessen Insassen aus und befindet sich deshalb in Polizeigewahrsam.

Ein Video der amerikanischen "TMZ" zeigt, wie der Ire unter anderem ein Absperrgitter durch ein Busfenster schleudert. Leichtsgewichtskämpfer Michael Chiesa befand sich im Bus und wurde durch ein Objekt verletzt. Er soll sich Platzwunden zugezogen haben.

Der Angriff ereignete sich im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Ein Streit mit dem Russen Khabib Nurmagomedov, Rivale McGregors, soll Auslöser des Gewaltakts gewesen sein. Der Bus holte Nurmagomedov zusammen mit anderen Kämpfern von einem PR-Event ab.

QUOTE: @DanaWhite on @TheNotoriousMMA. 😳



🗣 There is a warrant out for Conor McGregor's arrest.



🗣 His plane cannot take off.



🗣 He cannot leave the state of NY.



🗣 He'll be sued beyond belief.



🗣 A real bad career move for him.



(📹 @bokamotoESPN)pic.twitter.com/95UoBXJsfZ