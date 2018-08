Ex-Footballer tritt Gegner mit "Soccer-Kick" k.o.

In seiner Football-Karriere trumpfte Eryk Anders als Linebacker der University of Alabama noch groß auf. In der NFL war er zumindest kurzzeitig im Kader der Chicago Bears, nach ein paar weiteren erfolglosen Versuchen als Profi-Footballer durchzustarten, wechselte er die Sportart und wurde MMA-Fighter.

Und als solcher sorgt der heute 31-Jährige jetzt für Schlagzeilen unter allen Kampfsport-Fans. Der Grund: Ein Kick, wie man ihn selbst im MMA selten sieht. Beim "UFC Lincoln" lieferte er sich mit Tim Williams einen beinharten Fight bis kurz vor Ende. Mit 18 verbleibenden Sekunden auf der Uhr setzte Anders dann zum "Soccer-Kick", einem Tritt, wie ihn ein Torhüter beim Abstoß durchführt, an und erwischte seinen Gegner voll – und der sah dann nur noch Sterne!

Hier der gesamte Fight zwischen Anders und Williams:

(Heute Sport)