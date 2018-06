Extrem-Radler Strasser feiert historischen Sieg

Mit dem Rad quer durch die USA in acht Tagen! Der 35-jährige Steirer Christoph Strasser ist der beste Extrem-Radler der Welt. Beim legendären Raca across America kam er nach 4.940 Kilometern und einer Fahrzeit von acht Tagen, einer Stunde und 23 Minuten ins Ziel in Annapolis in Maryland.

Strasser, der bereits 2011, 2013, 2014 und 2017 beim härtesten und längsten Radrennen der Welt triumphiert hatte, stellte damit den Rekord von Jure Robic ein. Der Slowene, der im Jahr 2010 bei einem Trainingsunfall tödlich verunglückte, gewann zwischen 2004 und 2010 ebenfalls fünfmal.

Strasser absolvierte die Strecke durch insgesamt zwölf US-Bundesstaaten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,65 km/h und stellte damit den zweitbesten Wert in der RAAM-Geschichte auf. Der Kurs war in diesem Jahr 140 Kilometer länger als bei seiner Rekordfahrt im Jahr 2014 (26,42 km/h).

(Heute Sport)