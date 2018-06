Fan von fliegendem Hot Dog im Gesicht verletzt

In den USA wurde eine Frau bei einem Baseball-Spiel von einem Hot Dog am Kopf getroffen. Die fliegende Wurst im Brot schlug offenbar wie eine Kanone ein, verletzte die Frau im Gesicht.

Maskottchen der Übeltäter

Verantwortlich dafür ist Phillie Phantastic. Während er in den Staaten fast jedem bekannt ist, kann in Europa wohl nur ein Die-Hard-Fan mit dem Namen etwas anfangen.

Es handelt sich nämlich um das Maskottchen des Baseball-Teams Philadelphia Phillies. Besonders deswegen beliebt, weil er des öfteren mit einer übergroßen Hot-Dog-Kanone durchs Stadion kreist und so die Fans mit Snacks versorgt.

"Kam aus dem Nichts"

Für einen weiblichen Fan wurde dieses Spektakel jedoch zum Verhängnis. Ein Hot Dog wurde zum Projektil und schlug mitten im Gesicht von Kathy McVay ein. Die Folgen: ein blaues Auge und blaue Flecken auf der Nase.

The #Phillies reached out to Kathy McVay directly to apologize after she was injured by a flying hot dog. We're told the Phanatic feels terrible about what happened. https://t.co/CwDL1ZmVAj pic.twitter.com/F4RmxdqHWm