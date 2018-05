Feuer-Boxenstopp! Aber Indy-Pilot reagiert cool

Den Indy-Car-Fans stockte bei dem 500 Meilen von Indianapolis der Atem! Ein Bolide fing bei einem Boxenstopp Feuer. Doch statt eines Dramas war der Spuk schon nach wenigen Sekunden wieder vorbei. Verantwortlich dafür war Pilot Zach Veach mit einer total coolen Reaktion.

Feuer an der Box



Was war passiert? Veach kam zum Tanken und Reifenwechseln an die Box. Dann das Missgeschick: Der Treibstoff entzündete sich, nach wenigen Sekunden stand das Heck des Boliden in Flammen. Doch Veach war klar: Der Fahrtwind würde das Feuer löschen. Also Vollgas, raus aus der Box. Die Strategie ging auf, nach einigen Metern war das Feuer gelöscht. Auch die Boxencrew bekam den Brand mit Feuerlöschern in den Griff, niemand wurde ernsthaft verletzt.

Letzter Platz



Mit dem Sieg hatte der 23-jährige "Feuer-Pilot" allerdings nichts zu tun. Der ging an den Australier Will Power. Veach beendete das Rennen auf dem letzten Platz – mit zwei Sekunden Rückstand, aber immerhin unverletzt.

(heute.at)