Fünfsatz-Krimi verloren! Thiem in Australien out

Nach 3:54 Stunden Spielzeit war es traurige Gewissheit: Dominic Thiem scheiterte im Achtelfinale der Australian Open am krassen Außenseiter Tennys Sandgren mit 2:6, 6:4, 6:7(4), 7:6(7) und 3:6.

Eine bittere Pleite für den 24-Jährigen, dem damit sein erstes Viertelfinale in "Down Under" verwehrt bleibt – eine bessere Chance als ein Achtelfinale gegen die Nummer 97 der Tennis-Weltrangliste wird sich ihm aber so schnell nicht mehr bieten.

Start verschlafen



Der Auftritt in der "Hisense Arena", dem zweitgrößten Court der Australian Open, gestaltete sich von Start weg äußerst holprig. Bereits sein erstes Aufschlagspiel musste Thiem an den 26-jährigen US-Boy Sandgren abgeben, mit dem zweiten Break zum 2:6 war der Satz dann auch schon weg.

Aber Thiem kämpfte sich in die Partie und gewann den zweiten Satz mit 6:4. Es schien, als würde er jetzt die Oberhand gewinnen, auch wenn es im dritten Satz bis zum Tiebreak ausgeglichen hin und her ging. Doch ausgerechnet dann spielte Sandgren erneut groß auf, mit 7:3 holte er sich den Tie-Break.

Der US-Amerikaner servierte bärenstark und verfolgte einen klugen Plan gegen Thiem: Er nahm immer wieder geschickt Tempo aus dem Spiel, verteidigte blendend und attackierte das ÖTV-Ass dann immer wieder überraschend mit klugen Netzangriffen.

Tennys im "Tennis-Rausch"



Thiem wankte, steckte aber nicht auf. Im vierten Satz fiel die Entscheidung erneut im Tie-Break. Der Lichtenwörther zeigte Nervenstärke, wehrte beim Stand von 5:6 einen Matchball mit einer krachenden Rückhand-Longline ab und entschied mit drei Punkten in Folge den Tie-Break mit 9:7 für sich.

Im Entscheidungssatz spielte sich Sandgren dann aber in einen regelrechten "Rausch". Beim Stand von 2:3 aus Thiems Sicht traf er plötzlich scheinbar jeden Schlag und servierte 90 Prozent der ersten Aufschläge. Thiem hingegen leistete sich zu viele unerzwungene Fehler und verlor den fünften Satz letztlich relativ klar mit 3:6.

Der Live-Ticker zum Nachlesen:



