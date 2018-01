Geheim-Match mit Nadal bringt Thiem Form zurück

Österreichs Tennis-Aushängeschild ist holprig ins neue Jahr gerutscht. Dominic Thiem startete in Doha mit dem Halbfinal-Einzug beim ATP-250er gut in die Saison. Das Match gegen Gael Monfils fiel aber ins Wasser – Thiem wurde von einer fiebrigen Erkältung ans Bett gefesselt.

In Melbourne probierte Thiem diese Woche, wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Nach der Niederlage gegen Rückkehrer Novak Djokovic musste er aber eine erneute Pause einlegen. Die Erkältung war doch noch nicht besiegt. Am kommenden Dienstag starten für den Österreicher die Australian Open. Er tritt gegen "Angstgegner" Guido Pella aus Argentinien an.

Ein Testmatch gegen die Nummer eins der Welt macht ihm nach der durchwachsenen Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres Mut. Thiem absolvierte ein Trainings-Match gegen Rafael Nadal – Schiedsrichter, Linienrichter und Ballkinder inklusive.

Der Niederösterreicher musste sich nur knapp in drei Sätzen geschlagen geben. Der Spanier setzte sich 6:7, 6:2 und 10:8 durch.

