Großes Voting: Wer ist der nervigste TV-Moderator?

Was wäre eine gemütliche Sport-Übertragung am Wochenende ohne die Moderatoren und Kommentatoren, die uns durch die Sendung führen? Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel ohne Rainer Pariasek und Armin Assinger, die Vierschanzentournee ohne Michael Roscher und Andi Goldberger? Der Monaco-Grand Prix ohne das dynamische Duo Ernst Hausleitner und Alex Wurz? Ein Länderspiel ohne die zittrige, ängstliche Stimmungsmache von Oliver "das ist zu wenig" Polzer? Einfach unvorstellbar!

Umfrage Wer ist der nervigste Sport-Reporter Rainer Pariasek

Oliver Polzer

Michael Roscher

Peter Hackmair

Armin Assinger

Alexandra Meissnitzer

Thomas Sykora

Ernst Hausleitner

Thomas König

Die treuen Wegbegleiter in der Flimmerkiste sind aber längst nicht mehr nur ein Hintergrund-Geräusch. Die Moderatoren sind selbst zu Stars geworden und sind stetiges Gesprächsthema.

Immer wieder bricht der eine oder andere Shitstorm über Aussagen oder das Verhalten von unseren Sportmoderatoren aus. Rainer Pariasek kann ein Lied davon singen, auch das Polzer-Bashing ist eine beliebte Sportart während Fußball-Übertragungen.

"Eingefädelt!"

"Do hot’s erm gscheit gfeigelt" und andere Weisheiten von Ski-Experte Armin Assinger oder das legendäre "feiiiiin" von Alexandra Meissnitzer sind auch längst fixer Bestandteil der Sport-TV-Landschaft. Immer wieder schreit uns Thomas Sykora beim Slalom mit seinem "Eingefädelt!!" aus dem Mittagsschläfchen. Beim Skispringen verwöhnt uns regelmäßig Michael Roscher mit seinen Expertisen.

Grund genug, dass wir Ihnen die ultimative Frage stellen: Wer ist denn der nervigste Sport-Reporter unseres Landes? Stimmen Sie jetzt ab!



