Hartes Ass! Kyrgios bringt Ballmädchen zum Weinen

Nick Kyrgios gilt nicht unbedingt als einer der beliebtesten Spieler der ATP-Tour. Der Australier fällt öfter mit rüpelhaften Aktionen oder Lustlos-Auftritten auf. Auch in Wimbledon ist er wieder in den Schlagzeilen, diesmal aber nicht wegen eines Fehlverhaltens, sondern wegen seiner harten Aufschläge.

Ass am Arm



Die können nämlich auch zu einer schmerzhaften Erfahrung führen, wie ein Ballmädchen feststellen musste. In seiner Erstrunden-Partie gegen Denis Istomin servierte Kyrgios wieder knallhart. 42 Asse hatte er nach dem 7:6, 7:6, 6:7 und 6:3 gegen den Usbeken in seiner Bilanz stehen. Doch eines seiner Asse erwischte ein Ballmädchen voll am Arm, sie brach daraufhin in Tränen aus. Erst kümmerte sich Istomin um sie, dann merkte auch Kyrgios, was passiert war.

Entschuldigung und Lob



"Das war hart. Als ich das Geräusch hörte, dachte ich, dass ich die Anzeigetafel getroffen habe", beteuerte er nach dem Spiel. 222 km/h hatte der Ball drauf, als er das Mädchen traf. Kyrgios entschuldigte sich später bei dem Mädchen, das nach einer kurzen Behandlungspause wieder auf den Platz konnte. Kyrgios lobte ihre Tapferkeit: "Als ich realisiert hatte, dass es ihr Arm ist, war das hart. Sie hat angefangen zu weinen. Aber sie hat es wie ein Champion genommenen. Ich hätte auf jeden Fall auch geweint."

