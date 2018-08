Horror-Crash beim Indy! Bangen um Pilot Wickens

Das IndyCar-Rennen auf dem Pocono Raceway (US) ist kurz nach dem Start von einem schweren Unfall überschattet worden.

Bereits in ersten Runde krachte es: Im berüchtigten Tunnel-Turn, kollidierten Ryan Hunter-Reay (US, Andretti-Honda) und Robert Wickens (Kan, Schmidt-Honda).

Bolide von Wickens steigt auf

Hunter-Reays Bolide drehte sich rückwärts in die Mauer, Wickens' Bolide stieg bei der Kollision auf. Räder und Flügel lösten sich vom Boliden. Das Monocoque mit Wickens im Cockpit drehte sich in der Luft mehrfach unkontrolliert um die eigene Achse.

Nachdem die beiden Wracks zum Stillstand gekommen waren, vergingen nicht nur bange Sekunden, sondern Minuten. Das Rennen wurde von der Rennleitung sofort unterbrochen.

Michael Andretti, Besitzer vom Team Andretti, gab bezüglich des Zustands seines Fahrers Hunter-Reay Entwarnung im TV-Interview mit "NBCSN": "Ryan ist okay. Er wurde offenbar überrascht. Er rechnete an dieser Stelle nicht mit Robert."

Hunter-Reay selbst fügte nach dem Check im Medical-Center hinzu: "Ich hoffe, dass es Robert gutgeht." Zum Unfallhergang meinte er: "Ich dachte, ich lag klar vor ihm. Ehrlich gesagt, denke ich jetzt nur an ihn."

Robert Wickens wurde per Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Er war bei Bewusstsein, weitere Informationen zum Gesundheitszustand liegen noch nicht vor.

