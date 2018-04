Horror-Verletzung! NBA-Stars beten um Mitspieler

Man kann kaum hinsehen. In der Partie der Golden State Warriors gegen die Sacramento Kings bleibt Patrick McCaw bei einem Korbleger an seinem Gegenspieler Vince Carter hängen, die Folgen sind verherrend. Der 20-Jährige kracht mit voller Wucht auf den Rücken, sofort windet er sich laut schreiend und mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden.

Ärzte eilen sofort auf das Feld, auch Warriors-Coach Steven Kerr versucht seinem verletzten Spieler Trost zu spenden. Nach einigen bangen Minuten wird McCaw schließlich mit der Trage in ein Krankenhaus abtransportiert, ein Röntgen sorgt für eine erste Entwarnung, zeigt keine schweren Verletzungen. Allerdings sind genauere Untersuchungen wie ein MRT noch ausständig.

"Gott, bitte heile seinen Körper"



In der Halle sorgen die Spieler der beiden Teams nach dem Abtransport von McCaw für einen Gänsehautmoment der Extraklasse. Ungeachtet ihrer Rivalität kommen sie auf dem Feld zusammen, Arm in Arm beten sie gemeinsam für ihren verletzten Kollegen.

"Es war schockierend. Das ist alles, an was wir momentan denken", erklärt Kerr. "Wir hoffen einfach nur, dass er ok ist." Auch Warriors-Superstar Stephen Curry meldet sich auf Twitter zu Wort. "Bitte schickt eure Gebete und Liebe an meinen Kumpel McCaw", schreibt der zweifache MVP. "Gott, bitte heile seinen Körper und lass ihn stark bleiben."

Please send up prayers thoughts love to my guy @PMcCaw0! God please heal his body and keep him strong!