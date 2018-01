Hymne vergessen? Trump patzt bei Football-Spiel

Lacher und Kopfschütteln über Donald Trump! Der US-Präsident lieferte sich in den vergangenen Monaten einen heftigen verbalen Schlagabtausch mit Football-Spielern, weil diese bei der US-Hymne gegen Diskriminierung und Polizeigewalt protestierten. Sind sie zu wenig patriotisch? Jetzt steht er selbst wegen eines Hymnen-Patzers in der Kritik.

Text-Probleme



Was war passiert? Trump besuchte das College-Football-Finale, bei dem Alabama Crimson Tide gegen die Georgia Bulldogs siegte. Vor dem Spiel wurde natürlich die Hymne gespielt, der 71-Jährige stand auf dem Spielfeld und war auch groß auf den Video-Leinwänden zu sehen. Der Präsident sang natürlich kräftig mit – oder doch nicht?

When you show up to class unprepared... #NationalChampionship #NationalAnthem pic.twitter.com/DfGUrBp1Bk