NFL-Helden ausgeladen! Trump macht auf beleidigt

Nächster Skandal rund um Donald Trump! Der umstrittene US-Präsident wird die Philadelphia Eagles, den amtierenden Super-Bowl-Champion, nicht wie üblich im Weißen Haus empfangen.

Was war passiert?

Eigentlich hätte die Mannschaft der Eagles zur Ehrung ins Weiße Haus geladen werden sollen. In einer Mitteilung aus Washington wurde aber am Montag (Ortszeit) verkündet, dass Präsident Trump die Spieler nun doch nicht empfangen werde.

Die Hintergründe

Traditionell wird jedes Jahr der Sieger der Super Bowl zu einer besonderen Ehrung ins Weiße Haus eingeladen. Allerdings weigerte sich der Großteil der Eagles-Spieler, den Feierlichkeiten beizuwohnen. Grund dafür: Trump hatte wiederholt die Proteste der Sportler gegen Rassismus und Polizeigewalt kritisiert. "Nehmt den Hurensohn vom Feld", polterte er in Richtung eines NFL-Spielers.

Trump auf Twitter stinksauer

In einem Tweet verkündete der US-Präsident jetzt, dass die Ehrung nicht stattfinden würde, weil nur wenige Spieler sich entschieden hätten, zu kommen. Das Niederknien während dem Abspielen der Nationalhymne sei "respektlos unserem Land gegenüber", so Trump.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!