Ivanka Trump wettert gegen French-Open-Regeln

Wenn es darum geht, dass einer Tennisspielerin durch eine Mutterschaft keine großen Nachteile im Sport erwachsen, bekommt Serena Williams Unterstützung von Ivanka Trump. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump hält Serena Williams für eine formidable Athletin, für die beste aller Zeiten, und auch für eine liebevolle Mutter. Deshalb sagt sie: "Keine Person sollte jemals beruflich dafür bestraft werden, dass sie ein Kind hat." Trump fordert mithin die Women's Tennis Association WTA auf, die Regeln zu ändern, die einem Star nach der Schwangerschaft eine gute Setzung an den wichtigen Turnieren unmöglich machen.

Der aktuelle Anlass ist das nächste Woche beginnende French Open in Paris. Die Organisatoren erstellen die Setzliste seit Jahr und Tag strikt anhand der beiden Weltranglisten. In der Weltrangliste der Frauen ist Serena Williams durch ihre lange Abwesenheit an die 453. Position zurückgefallen. Deshalb figuriert sie in Paris nicht unter den Gesetzten.

Weltrangliste einfrieren

Nach Ivanka Trumps Idee – entsprechende Änderungen sind bei den verschiedenen Verbänden in Vorbereitung – sollte das Ranking einer Spielerin während einer Schwangerschaft eingefroren werden. Dasselbe würde bei allen Spielern während verletzungsbedingten Unterbrüchen gelten.

