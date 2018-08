Festnahme in Luxus-Hotel 10. August 2018 11:45; Akt: 10.08.2018 11:49 Print

Prostituierte misshandelt? Jan Ullrich verhaftet

Jan Ullrich wurde am Freitag in Frankfurt von der Polizei festgenommen. Der 44-Jährige soll eine Prostituierte in einem Luxus-Hotel misshandelt haben.