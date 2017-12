Suljovic erleidet bei der Darts-WM ein Debakel

Leider nein! Mensur Suljovic ließ die große Chance aus, als erster deutschsprachiger Spieler ins Viertelfinale der Darts-WM einzuziehen. Der Österreicher scheiterte im legendären Alexandra Palace am belgischen Underdog Dimitri van den Bergh.

Suljovic erwischte einen rabenschwarzen Tag, biss sich an der Nummer 43 der Weltrangliste die Zähne aus – und ging mit 0:4 unter. "Es sollte nicht sein", war "The Gentle" ratlos. Schwacher Trost: 30.000 Euro Preisgeld.

Der 45-Jährige hatte bereits vor der Partie gestanden, dass seine Form "momentan nicht gerade gut ist." Es sollte sich bewahrheiten.

Belgier ist überglücklich

Van den Bergh hingegen konnte sein Glück kaum glauben. "Es fühlt sich so gut an. Es ist für mich neu, so eine Leistung bei einem großen Turnier abrufen zu können."

(Heute Sport)