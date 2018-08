Würge-Attacke: Ullrich in Psychiatrie gebracht

Immer mehr Details werden nun um die Festnahme von Jan Ullrich bekannt. Nachdem der 44-Jährige in der Nacht auf Freitag eine Prostituierte in einem Frankfurter Nobel-Hotel gewürgt haben soll, wurde der ehemalige Tour-de-France-Sieger am Freitag gegen 6 Uhr früh festgenommen. Die Prostituierte war schreiend aus dem Zimmer gelaufen.

Ullrich war erneut im Drogen- und Alkoholrausch. Wie nun bekannt wurde, soll sich der 44-Jährige den Anweisungen der Exekutivbeamten widersetzt haben. Ullrich ließ sich keine Handschellen anlegen.

Einweisung in Psychiatrie

Danach wurde die Rad-Legende aufs Frankfurter Polizeipräsidium gebracht. Seine Einvernahme verzögerte sich um Stunden, weil er zu benebelt war. Erst am Freitagnachmittag konnte Ullrich aussagen, tat dies aber nicht. Er schwieg, wie die Polizei bestätigte. Berichten zufolge durfte Ullrich die Polizeistelle am Freitagabend wieder verlassen.

Doch dann der Höhepunkt. Ullrich war abgeholt worden, um in eine Entzugsklinik gebracht zu werden. Doch der 44-Jährige weigerte sich, begann vor dem Polizeipräsidium zu randalieren, wie die Bild berichtet. Daraufhin blieb den Beamten keine andere Wahl. Ullrich war eine Gefahr für sich selbst und andere. Sie ließen ihn in eine psychiatrische Anstalt einliefern.

Der tiefe Fall des Jan Ullrich

Gegen den 44-Jährigen wird gleich in mehreren Punkten ermittelt. Wegen seinem Angriff auf die Prostituierte werden Ullrich versuchter Totschlag und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Dazu fand man bei ihm wenige Gramm einer weißen Substanz – wohl Kokain. Und nach seinen Eskapaden bei der Festnahme wird ihm nun auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt.

Mit seinem Sieg bei der Tour de France 1997 feierte Jan Ullrich seinen größten Erfolg. In den letzten Wochen ging es drastisch bergab. Auf Mallorca randalierte der Deutsche im Garten seines Nachbarn Til Schweiger, wurde festgenommen. Es folgte eine Drogen- und Alkoholbeichte. Nun der Angriff auf eine Prostituierte. Dabei hatte Ullrich zuletzt erklärt, sich auf Entzug begeben zu wollen. Diese hätte noch diese Woche starten sollen.

