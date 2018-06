Kickbox-Queen gewinnt WM-Fight nach Busen-OP

Die 31-jährige Marie Lang ist Kickboxerin und Model. Ihr Aussehen ist ihr wichtig und auch das Kapital für ihren Model-Beruf. Sie entschloss sich kürzlich, sich die Brüste vergrößern zu lassen. Sie ließt sich jeweils 300 Gramm schwere Implantate Einsetzen. Die Sorge war groß: Bereiten sie im Ring Probleme. Doch Lang zeigte, dass sie nach der Operation in Top-Form war.

Makellose Bilanz



Gegen Lucia "Pretty Beast" Krajcovic setzte sie sich einstimmig nach Punkten durch und fixierte damit den WKU-Gürtel in der Klasse bis 60 Kilogramm. Für die mehrfache Weltmeisterin war es der 32. Sieg im 32. Kampf. Lang ging es im Ring aggressiv an, wollte die vorzeitige Entscheidung. Doch ihre Gegnerin als der Slowakei hielt den Angriffen stand und blieb über die volle Distanz auf den Beinen. Am Ende durfte sich trotzdem Lang über den Sieg freuen.

Gute Optik



Jetzt freut sie sich auch über ihr Aussehen: "Ich wollte als Jugendliche eine Brustvergrößerung, weil es mich gestört hat, dass ich kleine Brüste hatte. Ich sah, wie die Jungs es gut fanden, dass meine beste Freundin große Brüste hatte", erzählt sie. Nachsatz: "Ich habe es nicht wegen dem Selbstbewusstsein gemacht und auch nicht wegen meines Freundes. Ich bin erfolgreich und gut im TV vertreten. Ich finde es schön, einen tollen Ausschnitt zu haben."

(heute.at)