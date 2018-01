Auftakt-Pleiten für Melzer, Novak und Haider-Mauer

Andreas Haider-Maurer und Dennis Novak scheiterten bei den Australian Open in Melbourne in der ersten Runde.

Umfrage Was ist für Dominic Thiem 2018 möglich? Alles! Sogar die Nummer 1 der Welt.

Viel! Er schafft den Sprung in die Top 3.

Er bleibt in den Top 5.

Es geht bergab, aber er bleibt in den Top 10.

Absturz! Er fliegt aus den Top 10.

Ich weiß es nicht.

Haider-Maurer unterlag dem Ukrainer Alexander Dolgopolow mit 6:7 3:6 4:6. Thiem-Kumpel Novak, der sich über die Qualifikation ein Ticket für den Hauptbewerb gesichert hatte, war in der ersten Runde gegen die Nummer drei der Welt, Grigor Dimitrov, mit 3:6 2:6 1:6 chancenlos.

Gerald Melzer verpasste auch im dritten Versuch den Einzug in die zweite Runde eines Grand-Slam-Bewerbs. Der 26-jährige Niederösterreicher verlor gegen Nikoloz Basilashvili (GEO) 3:6, 4:6, 6:2, 3:6.

Erste Stars gescheitert

US-Open-Siegerin Sloane Stephens (US) und Vorjahresfinalistin Venus Williams (US) aus den USA sind beim ersten Major des Jahres ebenfalls schon in der ersten Runde ausgeschieden. Stephens unterlag Zhang Shuai aus China mit 6:2 6:7 (2/7) 2:6 und setzte ihre Negativserie fort. Nach ihrem Titel in New York hat sie alle acht anschließenden Partien verloren.

Die ältere Schwester der heuer wegen der Geburt ihres ersten Kindes abwesenden Titelverteidigerin Serena Williams musste sich der Schweizerin Belinda Bencic mit 3:6 5:7 geschlagen geben.





