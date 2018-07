Klub gefunden! Bolt will in die Kicker-Karriere starten

Acht Mal holte Usain Bolt Olympia-Gold auf der Laufbahn, ehe er die Sprint-Karriere beendete. Der Jamaikaner ist jetzt 31 Jahre alt und hat noch keine Lust auf die Sport-Pension. Nach einer längeren Auszeit will er nun als Fußballer durchstarten. Einen Klub hat er gefunden, es fehlen nur noch Kleinigkeiten zum Schritt in das Profi-Geschäft.

Probezeit in Australien



Konkret soll Bolt bei einem Klub aus Australien anheuern, den Central Coast Mariners. Der Erstligist will den ehemaligen Weltklasse-Läufer aber vorher noch auf Herz und Nieren testen. So einigte man sich auf einen sechswöchige Probezeit. Ein Vertrag danach sei nicht garantiert, erklärt Spielerberater Tony Rallis. Bolt sei aber jedenfalls ehrgeizig genug, um den Sprung unter die Profis zu schaffen.

Ein Kindheitstraum



Etwas Erfahrung als Kicker hat der Jamaikaner bereits gesammelt. Im März hatte der Weltrekordler (9,58 Sekunden über 100 Meter) ein Training unter Coach Peter Stöger bei Borussia Dortmund bestritten. Sein Lieblingsteam ist aber der Premier-League-Klub Manchester United. Einmal ein Fußball-Profi zu werden sei sein Kindheits-Traum gewesen, versichert Bolt: "Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen."

