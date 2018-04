Knee-Strike! MMA-Fighter erlitt unfassbares Cut

In MMA-Kämpfen geht es nicht zimperlich zu, wer sich in den brutalen Käfig wagt, der weiß worauf er sich einlässt. Immer wieder passieren auch heftige Verletzungen, Fighter Jack Mason erlitt ein unfassbares Cut.

Bei den Cage Warriors 93 teilte Hakon Foss so heftig aus, dass bei seinem Gegner fast der Schädel platzte. Ein heftiger Knee-Strike führte zu einem heftigen Cut. Jack Mason musste sofort behandelt werden.

Nach dem Fight konnte der Brite schon wieder scherzen: "Ich muss echt an meiner Defensive arbeiten", schrieb er auf Twitter.

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors 🤢🤕 #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD