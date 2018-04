König der Olympioniken tritt unter Tränen zurück

25 Jahre lang prägte Ole Einar Björndalen den Biathlon-Sport wie kein zweiter Athlet. Der heute 44-jährige Norweger triumphierte in 94 (!) Weltcuprennen, feierte 20 WM-Titel, lief und schoss sich zu unfassbaren acht Goldmedaillen bei Olympischen Spielen.

Doch jetzt gab der erfolgreichste männliche Winter-Olympionike aller Zeiten unter Tränen sein Karriereende bekannt. "Meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe eine unglaubliche Freude am Sport", erklärte der norwegische Nationalheld mit wässrigen Augen. "Ich hätte gerne noch einige Jahre weitergemacht, doch dies ist die letzte Saison." Als Grund führt Björndalen mehrmalige Herzrythmusstörungen im letzten Sommer an. Diese seien laut ihm zwar ungefährlich und nie unter Belastung aufgetreten. Dennoch ist es jetzt an der Zeit für ihn, seine einzigartige Karriere zu beenden.

"Früher hatte ich immer einen Staubsauger dabei"



Mit Björndalen tritt einer der ganz Großen von der Sportbühne ab. Der Musterprofi ordnet seiner Leidenschaft Biathlon alles unter, mit dem Wohnwagen tourte der Perfektionist jahrzehntelang durch die kalten Winter. Musste er doch einmal in ein Hotelzimmer, packte er dort den Staubsauger aus. "Früher hatte ich tatsächlich immer einen Staubsauger dabei, weil die Teppichböden in den Hotels selten wirklich sauber sind", gestand er in einem Interview mit der Tageszeitung "Welt".

Doch zuletzt geriet sein Erfolgsmotor ins Stottern. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang scheiterte er in der internen norwegischen Qualifikation. Jetzt will er sich seiner Familie rund um die eineinhalbjährige Tochter Xenia widmen – und über eine zweite Karriere Björndalens als Funktionär wird bereits ebenfalls wild spekuliert.

