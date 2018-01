Koreaner Chung schreibt Tennis-Geschichte

Chung Hyeon schlug im Viertelfinale der Außenseiter den Amerikaner Tennys Sandgren in drei Sätzen. Nach 2:28 Stunden und dem sechsten Matchball war es vollbracht. Als erster Südkoreaner der Geschichte qualifizierte sich der 21-jährige Chung nach einem 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 für ein Grand-Slam-Halbfinale. Auf dem Weg dorthin hatte der Sieger des NextGen-Finales in Mailand vor Sandgren unter anderen Alexander Zverev und Novak Djokovic ausgeschaltet. Jetzt musste auch Thiem-Bezwinger Sandgren dran glauben.

Als vorentscheidend im Duell der Außenseiter erwies sich der zweite Satz, in dem Sandgren zuerst mit einem Break zurückgelegen hatte, ehe er beim Stand von 5:3 zum Satzausgleich servieren konnte, aber gleich das Rebreak kassierte. Im Tiebreak lag der Amerikaner 5:4 vorne, danach gelangen Chung drei Punkte in Serie.

Sandgren und sein Twitter-Account

Für Sandgren endete damit das mit Abstand erfolgreichste Turnier seiner Karriere. Vor acht Tagen hatte er seinen ersten Sieg an einem Major-Turnier überhaupt gefeiert, ehe er unter anderem dank Erfolgen gegen Stan Wawrinka und Dominic Thiem in die Viertelfinales vorstieß. Mit 440'000 australischen Dollar Preisgeld und 360 ATP-Punkten wurde der 26-Jährige aus Tennessee für seine starken Auftritte fürstlich belohnt.

Kerber und Halep lösen das Halbfinale-Ticket

Angelique Kerber unterstrich ihre Topform auch gegen Madison Keys und zog in Melbourne in die Halbfinales ein. Dort trifft sie auf Simona Halep. In nur 51 Minuten bezwang Kerber die US-Open-Finaleistin Keys 6:1, 6:2. Damit steht die 30-Jährige aus Kiel zum fünften Mal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers, 2016 gewann sie das Australian Open und das US Open.

Durch ihren 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt Kerber wieder in die Top Ten der Weltrangliste zurück. Die ehemalige Nummer 1 war vor einem Jahr nach dem Ausscheiden in der 1. Runde in Melbourne im Ranking deutlich zurückgefallen.

Im Kampf um den Einzug in den Finale trifft Kerber am Donnerstag auf die Weltranglisten-Erste Halep. Die Rumänin lag gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6) 0:3 zurück, ehe sie das Zepter in die Hand nahm und neun Games in Serie verbuchte. Nach 71 Minuten war ihr 6:3, 6:2-Sieg perfekt.

