Krimi gegen Innsbruck! Caps haben "Matchpuck"

Was für ein Spiel in der Albert-Schultz-Halle! Die Vienna Capitals setzten sich im dritten Duell der Viertelfinal-Serie gegen Innsbruck vor 4.450 Fans mit 4:3 in der Overtime durch. Im "Best of Seven" steht es damit 3:0, die Wiener Eishockey-Cracks haben am Freitag auswärts den ersten "Matchpuck" gegen die Haie. Der war aber hart erarbeitet.

Hart umkämpft



Zwei Mal liefen die Caps auf dem heimischen Eis gegen die Tiroler einem Rückstand hinterher. Dabei verlief zunächst alles nach Plan: Nödl sorgte für das 1:0 (13.), doch dann ein Doppelschlag der Gäste: Yogan (19.) und Clark (23.) stellte auf 2:1 aus Sicht der Innsbrucker. Klubertanz glich in Unterzahl aus (40.), doch im Schlussdrittel ein brutaler Stimmungsdämpfer in der Halle: Wahl (51.) mit der erneuten Führung für die Haie – 3:2. Die Caps ließen ihrem Gegner 51 Sekunden Zeit zum Jubel. Dann drehten die Hausherren die Partie: McKiernan (51.) und erneut Nödl (64.) in der Overtime sorgten für den Sieg.

Matchpuck in Innsbruck



"Meine Jungs sind fokussiert geblieben und haben im richtigen Augenblick den entscheidenden Spielzug erfolgreich vollendet", freute sich Caps-Coach Serge Aubin. Nach der emotionalen Partie (Raufereien bei nahezu jeder Unterbrechung, 26 Strafminuten, eine zerbrochene Plexiglas-Scheibe im ersten Drittel) haben die Caps die Chance, wie in der Vorsaison mit einer "weißen Weste" ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Am Freitag (19.15 Uhr) steigt Spiel vier in Innsbruck. Siegen die Wiener dort, ist der Aufstieg fix.

Die weiteren Ergebnisse: Linz – Zagreb 8:2 (Best of Seven: 1:2), Salzburg – Dornbirn 5:4 (Best of Seven: 3:0), KAC – Bozen 2:1 n.P. (Best of Seven: 2:1)

