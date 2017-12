Liebesgrüße! Thiems süße Botschaft an seine "Kiki"

Am Freitag wird es für Österreichs Nummer eins wieder ernst. Um 14 Uhr trifft Dominic Thiem in Abu Dhabi auf seinen Angstgegner Kevin Anderson, will mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten.

Davor nahm sich der 24-Jährige Zeit, um vor dem Jahreswechsel seiner besseren Hälfte zu danken. Via Instagram teilte Thiem ein gemeinsames Foto mit seiner Freundin Kristina Mladenovic.

Dazu gab es eine rührende Botschaft an seine "Kiki": "Danke, dass du mein Leben so viel besser machst."

Dominic Thiem - sein Leben

(Heute Sport)