Liebt Scharapowa diesen reichen Prinzen-Freund?

Pech im Spiel, Glück in der Liebe?

Nachdem bei Maria Scharapowa auf dem Tennisplatz im Jahr 2018 noch wenig zusammenläuft, wurde die 30-Jährige jetzt händchenhaltend mit dem Engländer Alexander Gilkes gesichtet.

Maria Sharapova dating Alexander Gilkes, a rich Brit with royal connections https://t.co/tUTrbRVAv3 pic.twitter.com/whfzEnO67v — Women's Tennis Blog (@womenstennis) 4. März 2018

Das gemeinsame Interesse an Kunst und russischer Literatur scheint die beiden Turteltauben zu verbinden, immerhin besitzt Gilkes einen eigenes Auktionshaus in London, seine Mutter arbeitet am Russland-Institut der Elite-Universität Oxford. Doch das sind nicht die einzigen Trümpfe, die der 38-Jährige im Köcher hat. Sein Vater ist ein in ganz England berühmter Hautarzt, er selbst ist seit seiner Zeit am elitären Eton College mit den Prinzen William und Harry befreundet. Und als Stargast für seine Hochzeit mit der Fashion-Designerin Misha Nonoo ließ er 2012 niemand geringeren als Lana Del Rey nach Venedig einfliegen.

Gilkes, der seit 2016 wieder von Nonoo geschieden ist, scheint somit das zu sein, was allgemein als "gute Partie" bekannt wird. Bereits Ende Jänner wurde er von Paparazzi gemeinsam mit Scharapowa am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Ein öffentliches Liebesbekenntnis der beiden ist allerdings noch ausständig...

(red.)