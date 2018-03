Märchenonkel Neureuther gratuliert Kumpel Hirscher

Mit seinem 57. Weltcup-Sieg machte Marcel Hirscher den Gewinn der großen Kristallkugel perfekt – zum siebenten Mal in Folge.

Danach hagelte es Gratulationen von Freunden und Kollegen. Unter anderen zollte Kumpel Felix Neureuther, der den Großteil des Winters verletzt verpasste, Respekt – wie gewohnt auf besondere Art und Weise.

Neureuther liest aus Buch

Neureuther postete auf Facebook ein Video. Zu sehen ist der Deutsche, wie er seinem Neffen aus einem Kinderbuch vorliest. Es handelt sich nicht um irgendein Buch, sondern um "Auf die Piste, fertig, los!". Neureuther hat es selbst zusammen mit seinem Fußball-Freund Bastian Schweinsteiger geschrieben.

Im Buch kommt ein Hirsch namens Marcello vor. Die Figur ist stark an den Ski-Dominator angelehnt. Zur Feier des Tages las Neureuther also eine Stelle vor, in der Hirsch Marcello mal wieder ein Rennen gewinnt.

"Marcello gewinnt ziemlich oft"

"Platz eins für Marcello, Ixi klopft Marcello auf die Schulter. Auch Basti gibt zu: toll gemacht", liest Märchenonkel Neureuther vor. Danach meint er: "Weißt du, der Marcello, der gewinnt ziemlich oft, Oskar!"

Die wohl originellste und charmanteste Gratulation, die Hirscher für seinen Triumph erhalten hat. Sehen Sie selbst.

(red.)