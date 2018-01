Mafia setzt ein Kopfgeld auf Conor McGregor aus

Da hat sich Conor McGregor wohl mit dem Falschen angelegt. Der irische MMA-Fighter feierte im November ausgelassen in einem Pub in Dublin. Dabei geriet er mit einem weiteren Gast aneinander, die beiden lieferten sich eine handfeste Prügelei. Jetzt berichten britische Medien davon, dass die Geschichte für McGregor ein Nachspiel hat – denn sein Prügel-Kontrahent war anscheinend Mitglied der irischen Mafia.

Hohes Kopfgeld



Die lässt ihre Schützlinge natürlich nicht hängen und soll nun den Tod des Boxers fordern. Konkret wurde ein Kopfgeld von 900.000 Euro ausgesetzt. Doch ein richtiger MMA-Fighter lässt sich von solchen Drohungen nicht beeindrucken. "Das ist ein Haufen Pferdescheiße", gibt sich McGregor gelassen.

Spott von Mayweather



Belustigt zeigt sich Floyd Mayweather auf den sozialen Medien. Der US-Boxer besiegte McGregor im August in einem Milliarden-Fight und kann sich nun eine zynische Bemerkung nicht verkneifen: "Ich habe dich 2017 fertig gemacht, jetzt werden sie dich 2018 fertig machen. Du wirst das neue Jahr mit einem Knall starten."

I already fucked you up in 2017 now they about to fuck you up in 2018. You’re about to start your new year off with a bang 🔪🔨⛏💣⚰️ pic.twitter.com/upaRfLbgvJ