Mama Williams siegt bei Comeback im Tauchanzug

Serena Williams ist wieder da! Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt, die aktuell nur noch auf Rang 451 liegt, hat beim ersten Grand-Slam-Match seit Jänner 2017 die zweite Runde der French Open erreicht. Die 36-jährige Amerikanerin besiegte die Karolyna Pliskova (Tch) mit 7:6 und 6:4. Nächste Gegnerin ist die Australierin Ashleigh Barty.

"Ich habe zwei Jahre nicht auf Sand gespielt, das ist sehr lang. Ich habe viel auf dem Belag trainiert, dennoch war es sehr hart heute", erklärte Williams.

Sieg im Neopren-Anzug

Hingucker auf dem nicht ausverkauften Centre Court war der eigenwillige Ganzkörper-Anzug, den der Topstar trug. Das Outfit der Jungmama erinnerte stark an einen Neopren-Anzug.

Selbstredend, dass auf Twitter und Co. humorige bis kritische Kommentare nicht lange auf sich warten ließen. Hier eine Auswahl:

😂 #williams #wet -suite must be cold in Paris #RolandGarros2018 pic.twitter.com/NHJTIiz2N1

Jeetje #Rg18. #Williams in her Swinsuit. How low can you go #Tennis. Is this allowed ?