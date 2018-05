Marc Marquez rast zum MotoGP-Sieg in Le Mans

Marc Marquez bleibt in der MotoGP das Maß aller Dinge. Beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans hat sich der Spanier ungefährdet den Sieg geholt. Von Startplatz zwei fuhr der 25-Jährige zum Triumph.

Mit seiner Repsol Honda fuhr Marquez der Konkurrenz um die Ohren und holte seinen dritten Sieg in Serie. Die Japaner haben noch einmal bei der Beschleunigung und Balance nachgelegt, die Dominanz von Marquez war beeindruckend.

Marc Marquez drehte einsam seine Runden auf dem Curcuit Bugatti in Le Mans, wenn der Spanier so weiter fährt, wird ihm sein siebenter WM-Titel nicht mehr zu nehmen sein. Nach 2014 ist es sein zweiter Sieg auf der legendären Strecke in Frankreich.

Verfolger Johann Zarco warf seinen zweiten Platz mit einem Crash weg. Marquez zieht auf 36 Punkte Vorsprung davon. Danilo Petrucci und Valentino Rossi komplettierten das Podium.

